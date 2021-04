Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 11:53 | Atualizado 23/04/2021 12:02

O atleta sentiu dores no jogo contra a Portuguesa. O defensor deixou a partida com um desconforto no adutor da coxa direita, o mesmo da lesão anterior. O Flamengo informou que Rodrigo Caio segue os trabalhos de recuperação e fortalecimento no CT.

A presença do jogador na partida contra o La Calera, do Chile, na próxima terça-feira pela Libertadores também é incerta. Suspenso, o zagueiro não enfrentou o Vélez, na estreia da competição sul-americana na última terça-feira.