Rio - A manhã de sexta-feira trouxe atualizações sobre a situação física de Rodrigo Caio. Após disputar 45 minutos no jogo contra a Portuguesa, no último sábado, o zagueiro voltou a sentir desconforto no adutor da coxa direita. Os exames realizados não apontaram uma lesão, mas detectaram uma "grande fibrose" no local.



Dessa forma, camisa 3 seguirá com os trabalhos de recuperação no Ninho do Urubu e desfalcará a equipe no duelo contra o Volta Redonda, neste sábado. A presença dele na partida contra o Unión La Calera, na próxima terça-feira, é considerada difícil, mas não está descartada.

Nesta tarde de sexta, Rodrigo Caio usou as redes sociais para se manifestar e mostrou determinação para voltar aos gramados. "Nossa vida é feita de desafios. E isso é o que mais me motiva para seguir sempre em frente com a convicção de que Deus tem um propósito para tudo", postou.

Rodrigo Caio tem convivido com problemas físicos desde a última temporada pelo Flamengo. Em 2021, o zagueiro disputou apenas três dos 12 jogos do Flamengo (90' em apenas um). Ele iniciou a temporada no departamento médico após disputar a reta final do Brasileirão-2020 no sacrifício e ter a lesão na coxa direita agravada.