Hugo Souza Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 16:40

Rio - O goleiro Hugo Souza, de 22 anos, comemorou o título da Taça Guanabara com uma postagem no Instagram. Em tom de desabafo, o arqueiro se manifestou após a notícia de que fez uma festa clandestina após o título da Supercopa do Brasil conquistado pelo Rubro-Negro contra o Palmeiras.

"Não importa o quanto falam, que meu resultado continue sendo esse sempre, os títulos. E que venham mais", afirmou o jogador. Na festa de Hugo Souza, realizada na Zona Oeste do Rio, estiveram presentes o lateral-direito Matheuzinho, que foi titular contra o Voltaço, o zagueiro Matheus Thuler, que foi emprestado ao Montepellier, da França, e o atacante do Vasco, Talles Magno.



O Flamengo conquistou o título da Taça Guanabara ao derrotar o Volta Redonda por 2 a 1. O Rubro-Negro e a equipe do Vale do Aço vão se enfrentar novamente na semifinal da competição. O clube da Gávea tem vantagem de dois empates.