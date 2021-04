Everton Ribeiro Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:19

Rio - O nome de Everton Ribeiro tem sido ventilado como uma possível venda futura do Flamengo. No entanto, de acordo com informações do jornalista Mauro Cezar Pereira não há qualquer oferta pelo jogador, de 32 anos, que defende o Rubro-Negro desde 2017.

Publicidade

O atleta vem vivendo um momento de irregularidade no Rubro-Negro. Considerado um dos jogadores mais importantes da equipe, o meia tem recebido muitas críticas dos torcedores e também da imprensa especializada pelas suas últimas atuações.



Ainda assim, Everton Ribeiro permanecer como titular e como peça fundamental na equipe de Ceni. Com dificuldades orçamentárias, muito se fala na possibilidade do Flamengo se desfazer de um dos seus principais jogadores em 2021. Por conta disso, o nome de Everton tem aparecido como venda mais provável.