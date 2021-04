Vinicius Souza Reprodução

Por O Dia

Publicado 28/04/2021

Rio - Com orçamento apertado devido a pandemia, o Flamengo pode receber uma verba importante para a temporada em breve. Revelado na base rubro-negra, Vinicius Souza, de 21 anos, está em alta no futebol belga. O jogador poderá se transferir novamente, rendendo um bom valor financeiro ao Rubro-Negro. As informações são do portal "globoesporte.com".

Vendido pelo Flamengo em 2020, o Vinicius foi indicado ao prêmio de craque da Segunda Divisão do país pelo Lommel SK. Com isso, a tendência é que o grupo City execute a cláusula e compre os 20% dos direitos que ainda pertencem ao Flamengo. O valor seria de 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 10 milhões). A cláusula vai até o dia 31 de julho.



O jogador, de 21 anos, deixou o Flamengo em agosto do ano passado por 2,5 milhões de euros (R$ 16,3 milhões na cotação da época) por 60% dos direitos econômicos. Em sua primeira temporada, Vinicius disputou 19 jogos, sendo 17 como titular. O Lommel SK também conta com os ex-rubro-negros Caio Roque e Marlos Moreno.