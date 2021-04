Elenco do Flamengo folga, mas Rodrigo Caio faz tratamento em tempo integral

Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 28/04/2021 14:21

Rio - Após a goleada por 4 a 1 sobre o Unión La Calera, no Maracanã, a quarta-feira foi de folga para o elenco do Flamengo, com uma exceção: Rodrigo Caio. O zagueiro, que se recupera de uma fibrose na coxa direita, fará trabalho integral no Ninho do Urubu.

A expectativa da comissão técnica é de que Rodrigo já esteja à disposição de Ceni para a semifinal do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, no próximo sábado. Apesar da boa perspectiva, a ordem é só liberar o atleta quando a questão física estiver 100% superada.

Rodrigo sentiu um incômodo na coxa na partida contra a Portuguesa, no último dia 17. Desde então, vem sendo desfalque na zaga do Flamengo. Em seu lugar, Ceni tem alternado entre Gustavo Henrique e Bruno Viana.