Em noite inspirada, Gabigol comera com Isla um dos gols marcados na goleada sobre o Unión La Calera Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 22:00

Rio - O Flamengo não teve dificuldades para bater o Unión La Calera, pela Libertadores da América, na última terça-feira. No Maracanã, o Rubro-Negro goleou o time chileno por 4 a 1, com gols de Gabriel Barbosa (2), Pedro e Arrascaeta. Após o duelo, o comentarista André Kfouri falou sobre a facilidade do clube carioca em campo e a qualidade do Fla em relação ao adversário.

"O time do Flamengo é tão bom, ele tem jogadores tão talentosos e capazes, que quando o Flamengo engata 20 minutos de futebol de alto nível, especialmente contra um adversário fraco, parece que não é um jogo dessa competição. A impressão que dá não é só que o Flamengo está melhor, e sim que o time chileno não poderia estar no mesmo gramado", comentou o jornalista da 'ESPN'.