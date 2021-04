2021 - Flamengo atualmente conta com os seguintes patrocinadores na camisa: BRB (peito), Sportsbet.io (ombros), Total (inferior das costas), Moss (meiões), TIM (parte interna dos números). O Mercado Livre assumirá o espaço superior das costas até o fim de 2022 Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 21:30

Rio - O Flamengo emplacou uma goleada de 4 a 1 sobre o Unión La Calera, do Chile, na última terça-feira, pela Libertadores da América. Gabigol (2), Pedro e Arrascaeta marcaram os gols do Rubro-Negro no Maracanã. O resultado e o futebol apresentado em campo impressionaram até um jornalista chileno, que usou as redes sociais para elogiar o clube carioca.

"Flamengo, uma equipe que poderia estar jogando a Champions e está jogando a Libertadores", escreveu Gonzallo Fouillioux, da 'TNT' chilena. O jornalista foi respondido por Renato Alonso, torcedor do Colo-Colo, também do Chile: '100% de acordo, estava falando com meu irmão que o Flamengo poderia chegar nas oitavas ou até quartar da Champions', escreveu.