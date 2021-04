Gabigol perto de recorde de Zico Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 17:07 | Atualizado 29/04/2021 17:11

Rio - Gabigol e seu estafe desistiram de abrir um processo contra a TV Globo por quebra de contrato no documentário "Predestinado", que conta sua história. A emissora mexeu no programa de última hora para abordar a detenção do jogador do Flamengo em um cassino clandestino durante as férias, em São Paulo, em meio às restrições por conta da Covid-19. A informação é do "UOL".

O portal não revelou o motivo da desistência, mas informou que Gabigol terá que pagar as custas processuais e a taxa judiciária. Na ação, Gabigol e sua equipe cobravam uma multa no valor de R$ 2 milhões por quebra de contrato e danos morais.

No contrato, havia cláusulas que indicavam que o documentário seria positivo para a imagem do Gabigol e que teria que ser aprovado pelo jogador e sua família antes de ir ao ar. Apesar da desistência, a relação entre o atacante do Flamengo e a Globo deve continuar desgastada.