Léo Pereira está sem espaço no Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 09:14

Pouco aproveitado e sem espaço, Léo Pereira vive situação cada vez mais complicada no Flamengo. Depois de faltar ao treino de quinta-feira (29), o zagueiro ainda viu viralizar na internet um vídeo em que ele aparece numa festa clandestina na noite de quarta-feira. O caso piorou ainda mais a sua imagem com a diretoria e a comissão técnica após a ausência na atividade.

Léo Pereira já havia criado mal-estar ao faltar ao treino com a justificativa de que "passou mal" aos médicos, segundo informou o site 'Ge'. Além de o aviso ter sido em cima da hora, ao fim do dia o vídeo do zagueiro na festa aumentou a insatisfação, o que pode inclusive acelerar a sua saída do clube.

Publicidade

Por enquanto, a diretoria, pega de surpresa, espera ouvir o jogador nesta sexta. A tendência é que ele seja punido. Pela avaliação dos dirigentes, o caso de Léo Pereira é diferente de Gabigol e de Hugo Souza porque os dois foram flagrados em aglomerações durante a folga, enquanto o zagueiro estava no meio da semana de trabalho e ainda faltou ao treino.

Cada vez mais em baixa, Léo Pereira esteve perto de sair no início da temporada, mas o Flamengo considerou baixa a proposta do Besiktas, da Turquia, e não o liberou. Agora, a situação pode ser diferente.