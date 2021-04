Diego Alves e Rafinha em treino do Flamengo Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 13:21

Rio - Rafinha fez história na lateral do Flamengo, mas agora, com a camisa do Grêmio, terá que enfrentar o Rubro-Negro no Brasileirão. Em entrevista ao canal "Barbaridade TV", o goleiro Diego Alves lamentou que o camisa 13 esteja em outro clube e fez elogios ao amigo.

Publicidade

“Ele gosta muito do Flamengo. O Rafinha foi um dos jogadores mais importantes naquele meio de 2019 para o final dos títulos, na arrancada para os títulos. É um jogador muito emotivo, que criou um ambiente também. Ele estava sempre com os moleques da base, fazia o pagodinho dele no vestiário, sempre alto astral. Um cara muito vencedor. Conheço desde 18 anos”, afirmou o camisa 1.



“Sempre foi essa pessoa. E assim, não queria ele contra para falar a verdade, porque é um jogador que todo mundo gosta. Mas a gente sabe que as vezes não se pode concretizar da maneira que todos querem. E que ele seja muito feliz, independente disso, vou estar sempre na torcida por ele. Rafinha é dos nossos”, completou.