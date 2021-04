Léo Pereira Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 15:19

Rio - Após faltar a um treino do Flamengo e supostamente ir a uma festa um dia antes, o zagueiro Léo Pereira foi alvo de críticas por parte de torcedores do Flamengo. Nesta sexta-feira, o jogador trancou seu perfil no Instagram e precisará aprovar novos seguidores.

Segundo informações do site "Globo Esporte", Léo Pereira informou aos médicos do Flamengo que não estava se sentindo bem e por isso não compareceu ao treino da última quinta-feira. No entanto, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o defensor em uma festa no dia anterior, conhecida como "Quarta Prime".

Até o momento, Léo Pereira não se pronunciou sobre o caso. O Flamengo pretende escutar a versão do atleta e resolver a situação nesta sexta-feira.