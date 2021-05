Léo Pereira está sem espaço no Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 30/04/2021 19:03

Rio - Ex-jogador do Flamengo, Paulo Nunes criticou a postura do zagueiro Léo Pereira, que faltou um treinamento do Rubro-Negro após ir a uma festa em uma comunidade na Zona Oeste do Rio. Durante o "Seleção SporTV", o comentarista da Globo cobrou mais profissionalismo do atleta.

"O Léo Pereira deve se desculpar diante do grupo, principalmente pelo momento que estamos passando. A vida social do jogador, o que ele faz fora de campo, precisa de responsabilidade. O jogador trabalha com a imagem. Eu não sou de falar sobre o que os atletas fazem fora de campo, mas nesse momento de pandemia, o jogador ir para uma festa e sem usar máscara, não dá para aceitar", disse o ex-atacante.

"O jogador ainda falta ao treino no dia seguinte, é uma situação muito complicada. Acho muito difícil passar um pano nessa situação. É ruim para imagem dele e ruim para imagem do Flamengo", completou.