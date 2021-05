Matheus Thuler, do Flamengo, joga futevôlei na praia do Leme O Dia

Publicado 01/05/2021 15:27 | Atualizado 01/05/2021 15:54

Rio - Negociado por empréstimo com o Montpellier, o zagueiro Matheus Thuler está próximo de embarcar para a França. Mas antes disso, o atleta do Flamengo aproveitou o sábado para jogar futevôlei na praia do Leme, zona sul do Rio. O jogador de 21 anos reforça a equipe francesa até junho de 2022 e deve viajar no próximo dia 28 de maio.

Com o negócio, o Flamengo receberá aproximadamente R$ 1,3 milhão. No entanto, se o Montpellier exercer a opção de compra, no valor de aproximadamente R$ 9,7 milhões, o valor pago pelo empréstimo será abatido, e o Rubro-Negro passa a receber R$ 8,4 milhões. Taissa Barros, campeã mundial de futevôlei, também estava jogando com o zagueiro.