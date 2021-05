Gerson tem lesão muscular e sem previsão de retorno Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 16:41 | Atualizado 01/05/2021 17:04

Uma má notícia para a torcida do Flamengo. Depois de sentir dores no treino de sexta-feira, Gerson teve constatada uma lesão na coxa esquerda, segundo breve comunicado do clube, e já iniciou tratamento.

Devido ao curto espaço de tempo para a recuperação e com a viagem neste domingo (1), o volante está fora da partida de terça-feira (4) contra a LDU, em Quito, pela Libertadores. E não será o único. Afinal, Rodrigo Caio ainda se recupera de lesão na coxa direita e não viajará com a delegação.

Com isso, o técnico Rogério Ceni terá que definir se escalará Willian Arão na posição de origem, como volante para substituir Gerson, ou se o manterá como zagueiro. João Gomes e Hugo Moura seriam outras opções para o meio, assim como Bruno Viana e Gustavo Henrique formando a dupla de zaga.