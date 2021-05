Rogério Ceni está de olho na Libertadores Daniel Castelo Branco

Com viagem desgastante no domingo e jogo na altitude de Quito na terça-feira, contra a LDU pela Libertadores, o Flamengo poupará a maioria dos titulares contra o Volta Redonda, às 21h deste sábado, pela semifinal do Campeonato Carioca. Com a confirmação da escalação, o técnico Rogério Ceni mandará a campo apenas Diego Alves, Willian Arão e Everton Ribeiro da equipe principal.

Vale lembrar que Gerson teve constatada uma lesão na coxa esquerda e Rodrigo Caio continua fora. Com isso, o Flamengo irá a campo com: Diego Alves, Matheuzinho, Willian Arão, Gustavo Henrique e Renê; Hugo Moura, João Gomes e Everton Ribeiro; Michael, Vitinho e Pedro.



Por ter conquistado a Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem de dois empates no confronto com o Volta Redonda.