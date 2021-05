Arrascaeta JUAN MABROMATA / AFP

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 13:31

Rio - Desde que chegou ao Brasil, jogando pelo Cruzeiro, em 2015, Arrascaeta sempre se destacou. Pelo Flamengo, o meia vive um ótimo momento e é um dos grandes nomes do badalado elenco rubro-negro. No entanto, o jornal uruguaio "Ovácion" questionou o porque do meia não se destacar pela seleção do seu país.

Publicidade

"Por que no Flamengo Giorgian De Arrascaeta levanta vários troféus todos os anos e na seleção nacional não se destaca?", questionou o veículo.



O periódico diz que as atuações apagadas do camisa 14 do Rubro-Negro pela Seleção causa estranheza se comparado ao protagonismo que ele tem no Flamengo. Mesmo sendo considerado titular da posição, Arrascaeta, geralmente é a primeira opção nas substituições.

Publicidade

Sendo assim, o jornal entende que falta confiança no atleta, que sofre de falta de regularidade vestindo a camisa celeste. Ao fim, mesmo com os questionamentos, o jornal destacou a qualidade do jogador e que sempre levará contribuições para a seleção uruguaia.