Pedro vive grande fase no Flamengo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 14:57 | Atualizado 03/05/2021 19:00

Rio - O comentarista Walter Casagrande cobrou de Tite a presença do atacante Pedro, do Flamengo, nas próximas convocações da seleção brasileira. Para o ex-jogador, o artilheiro rubro-negro pode ser "o cara" do Brasil na Copa de 2022.

"Pedro é um atacante fantástico. Tem diversas alternativas para finalizar, com plena noção de espaço. Um jogador que demonstra frieza para concluir, bate muito bem com os dois pés. É o melhor centroavante do Brasil na atualidade. Tite deveria continuar convocando Pedro para a Seleção. Jovem e com um talento imenso, ele pode ser “o cara” do Brasil se for para a Copa do Mundo de 2022″, disse Casão durante o "Globo Esporte" desta segunda-feira.

Publicidade

O comentarista também acredita que Gerson é outro que merece uma chance com a amarelinha.

"Isso também vale para Gerson, hoje o melhor meio-campista brasileiro. Jogador que atua de cabeça erguida, leva a bola do meio para o ataque com muita técnica e ótimo passe. Coloca dinâmica de jogo no Flamengo, com passadas largas, participa do jogo o tempo todo. Ele e Pedro são jogadores que seriam titulares de qualquer equipe, e na seleção brasileira também”, afirmou.