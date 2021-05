Léo Pereira Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 09:31

Rio - Em baixa no Flamengo pela atuações e também pela mais recente polêmica envolvendo uma falta em treino e a participação de uma festa no dia anterior, o zagueiro Léo Pereira não deverá ser envolvido em um empréstimo pelo clube carioca. As informações são do portal "UOL".

De acordo com o site, a vontade do clube carioca é de negociá-lo em definitivo. O Rubro-Negro não deseja reforçar de forma gratuita algum adversário do futebol brasileiro. Segundo o portal, o Flamengo aceitaria transferir o defensor por valores inferiores ao que foi pago em sua contratação ao Athletico-PR.



Em janeiro deste ano, o clube carioca recusou oferta do Besiktas, da Turquia, pelo defensor de 25 anos. A proposta era de 1 milhão de euros pelo empréstimo, com opção de compra de 5 milhões de euros. O atleta foi adquirido por 6 milhões de euros (R$ 27,7 milhões à época) e tem contrato até dezembro de 2024.

Com os casos de indisciplina, provavelmente o jogador irá se desvalorizar. Há clubes brasileiros e do exterior que monitoram a situação de Léo Pereira.