Por O Dia

Publicado 04/05/2021 13:13

Rio - O meia Gerson, do Flamengo, tem sido alvo de especulações nas últimas horas. Após ter seu nome ligado ao Barcelona, o que foi descartado por um dirigente do clube catalão , o camisa 8 entrou na mira do Lyon, da França. A informação é do repórter Moisés Llorens, da ESPN.