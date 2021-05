Vidal Reprodução

Por O Dia

Publicado 04/05/2021 16:46

Rio - O meia chileno Arturo Vidal já se declarou algumas vezes que deseja jogar no Flamengo. No entanto, o jogador da Inter de Milão teria rejeitado uma oferta do clube carioca. De acordo com informações do jornal "Gazzetta dello Sport", o experiente jogador preferiu permanecer no futebol italiano.

Vidal acabou de se sagrar campeão italiano com a Inter de Milão, que pretende se reforçar para a próxima temporada. O jogador, de 33 anos, tem passagens por outros grandes clubes europeus como Barcelona, Bayern e Juventus.



Outros clubes também interessados em Vidal são Galatasaray, da Turquia, e o Olympique de Marseille, da França. O jogador teria um salário na casa dos R$ 2 milhões por mês.