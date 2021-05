Rogério Ceni Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/05/2021 23:49

Nem tudo foi comemoração após a vitória do Flamengo sobre a LDU por 3 a 2, em Quito, na última terça-feira. Diego Alves e Renê sofreram problemas físicos e serão reavaliados na reapresentação do elenco na quinta-feira no Ninho do Urubu.

Segundo comunicado oficial do Flamengo, "O atleta Diego Alves sentiu um desconforto na coxa direita. Saiu para ser preservado" e o "o atleta Renê sentiu dores na parte posterior da coxa direita. Iniciou tratamento no vestiário e será reavaliado no CT".

O goleiro foi substituído no intervalo do jogo, e o lateral entrou nos minutos finais no lugar de Gabigol. O Flamengo tem sofrido com lesões musculares nesse começo de temporada. Até o momento, o departamento médico já recebeu Pedro, Matheuzinho, Rodrigo Caio e Gerson.