Gabigol e Zico se abraçam: grandes ídolos da equipe rubro-negra de gerações diferentes Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 18:31

Rio - Gabigol entrou para a história do Flamengo na vitória sobre a LDU, por 3 a 2, na noite da última terça-feira. Com dois gols na partida, o atacante chegou a 16 gols com a camisa rubro-negra na Libertadores e igualou Zico como maior artilheiro da história do clube na competição.

"Feliz por esse gol histórico. É muito emocionante chegar no nosso maior ídolo. Eu divido isso com os meus companheiros, com a minha família. Agradeço a Deus por esse momento. É um momento histórico pro Flamengo e pro torcedor. Eu dedico essa vitória para ele (Zico) e vou mandar esse troféu (melhor do jogo) lá para o Japão para ele", afirmou o artilheiro à FlaTV após a partida.



Com a vitória, o Flamengo se manteve 100% na Libertadores e é o líder do Grupo G, com 9 pontos.