Publicado 05/05/2021 14:48

Rio - Vampeta deu uma declaração polêmica nesta quarta-feira. Durante o programa "Canelada", da Jovem Pan, o ex-jogador afirmou que, para ele, mesmo com os feitos históricos de Gabigol com a camisa do Flamengo, o atacante não está nem entre os dez maiores ídolos do clube.

“Zico, Júnior e Leandro (são os maiores) da história do Flamengo. No meu (top-10) o Gabigol não está. Ainda tem o Nunes que fez gol na final do Mundial. O time do Zico é campeão da Libertadores e Mundial“, disse o pentacampeão.



Desde que chegou ao Flamengo, Gabigol já conquistou uma Libertadores, marcando os dois gols na decisão e sendo artilheiro do torneio, dois Campeonatos Brasileiros, sendo o artilheiro da competição em 2019, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa e dois Campeonatos Carioca.