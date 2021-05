Brazil's Flamengo Gabriel Barbosa (R) celebrates with teammates after scoring against Ecuador's Liga de Quito during the Copa Libertadores football tournament group stage match at the Rodrigo Paz Delgado Stadium in Quito, on May 4, 2021. (Photo by RODRIGO BUENDIA / POOL / AFP) Rodrigo Buendia / Pool / Afp

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 14:18

Rio - A vitória do Flamengo sobre a LDU na noite da última terça-feira rendeu bons números ao SBT. De acordo com números preliminares do site "Teleguiado", a partida teve média de 16 pontos e pico de 19 no Rio de Janeiro, deixando o canal na vice-liderança entre 21h42 e 23h22. Foi a maior audiência da emissora em 2021.

A transmissão começou com o canal de Sílvio Santos na terceira colocação, atrás da Record. No entanto, às 21h42 a emissora assumiu a vice-liderança, atrás apenas da Globo, e por lá permaneceu até o fim do confronto.



Os números foram considerados bons pelo SBT, já que o segundo tempo do jogo concorreu com a final do "Big Brother Brasil". O programa, que consagrou a paraibana Juliette Freire como campeã, teve início marcando 38 pontos.