Sósias de Gabigol e Vitinho vão jogar pelo Nova Cidade Divulgação

Por Danillo Pedrosa

Publicado 05/05/2021 20:59

Rio - O Nova Cidade ganhou dois reforços de peso para a disputa da Série B1 (terceira divisão) do Campeonato Carioca: Gabigol e Vitinho. Mas calma, torcedor do Flamengo. Tratam-se dos sósias dos craques do Rubro-Negro, que assinaram contrato com o clube de Nilópolis nesta quarta.

Conhecidos nas redes sociais pela semelhança com os originais, Gabigol da Torcida e Vitinho da Torcida — assim devem ser chamados — vão repetir no Nova Cidade um modelo semelhante à parceira de Cartolouco com o Resende. A intenção é usar suas imagens para alavancar o marketing do clube durante a disputa da Série B1, de setembro a dezembro, mas a dupla também quer entrar em campo.

"Queremos mostrar os bastidores, fazer algo parecido com o que fez o Cartolouco. Mas eu vou jogar. O presidente falou que só depende de mim", disse Jeferson Sales, o Gabigol da Torcida.

O convite para contratar a dupla foi realizado diretamente pelo presidente do clube, Jorge Eloy, que ainda precisou superar a concorrência de outras equipes interessadas — duas delas de fora do Rio de Janeiro. Ambos serão atacantes e firmaram vínculo até o fim do ano.

Mas não foi só a influência dos sósias nas redes sociais que animou a diretoria do Nova Cidade. Segundo Jeferson, o presidente também gostou de um vídeo em que o atacante, à la Gabigol original, marcou quatro gols em uma partida de várzea. Além disso, ele tem se esforçado para estar bem fisicamente.

"Já estava me preparando para jogar, até porque havia propostas. Estou trabalhando para ficar em boa forma há algum tempo, inclusive com alguns tratamento", conta Jeferson.

Fundado em 1939, o Nova Cidade é um clube tradicional de Nilópolis que chegou a disputar a Série A do Carioca em 89 e 90. Seu maior título é a Segunda Divisão do Estadual, em 88. Neste ano, o clube busca o bi da Terceirona, conquistado pela primeira vez em 2018.