Márcio Tannure durante coletiva de imprensa Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 16:43

O Flamengo divulgou nesta sexta-feira um boletim médico e atualizou a situações dos jogadores que estão no Departamento Médico, Gerson, Rodrigo Caio, Renê e Diego Alves. O comunicado, através das redes sociais, contou com a posição do chefe do setor, Márcio Tannure.

"Gerson apresentou boa evolução da lesão muscular na coxa direita e seguirá fazendo tratamento;

Publicidade

Rodrigo Caio também teve boa evolução e está em transição física, visando ao retorno aos jogos;

Renê fez exame nesta sexta-feira, que constatou lesão na voxa direita. Segue tratamento e sem prazo para retorno;

Publicidade

Diego Alves realizou exame, não constatou lesão, mas apresentou fibrose muscular no local da última contusão, na parte anterior da coxa direita."

Os quatro jogadores estão fora do duelo do Flamengo com o Volta Redonda, neste sábado, pela semifinal do Campeonato Carioca. Rodrigo Caio, por já estar em transição, é o que tem maior chance de jogar na terça-feira contra o La Calera, pela Libertadores da América, no Chile.