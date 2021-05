3. Gabigol - 699 minutos (8 jogos) Alexandre Vidal / Flamengo

Rio - O Brasil tem bons nomes no comando de ataque de clubes que disputam o Campeonato Brasileiro. Entre eles, Gabigol e Rony são os que mais se destacam por suas últimas temporadas. Ambos campeões da Libertadores, os atacantes foram comparados no programa da ESPN "Futebol na Veia" desta sexta-feira. Para o jornalista Pedro Ivo, a comparação existe, mas é irregular. Segundo o comentarista, Gabigol está "muito acima" de Rony.

"É óbvio que o torcedor palmeirense vai ficar chateado. Mas, o Gabigol está muito acima dos outros, não é pouco. Olha o tempo de auge que ele vive. Foi artilheiro do Brasil em 2018, foi destaque em 2019, destaque em 2020 e já começa 2021 dando mostras que vai ser o grande nome de ataque do Brasil", disse o comentarista da ESPN.



Pedro Ivo ainda analisou a qualidade técnica dos dois jogadores. De acordo com o jornalista, o ídolo rubro-negro demonstra uma maior tranquilidade na finalização, enquanto Rony já viveu momentos difíceis com a camisa do Palmeiras por sua má pontaria.



"A tranquilidade que o Gabigol tem para finalizar, por mais que a fase do Rony seja espetacular, ele por um bom tempo viveu com uma sombra de que era o cara que não finalizava bem. Era um cara que criava, se movimentava, tinha velocidade, mas muitas vezes não finalizava bem. Acabou conseguindo tirar um pouco desse estigma com sua fase decisiva e merecida de Libertadores. Só que ainda acho que em aproveitamento, em fase e qualidade técnica e bola no pé na hora de finalizar, Gabigol está bem acima", concluiu Pedro Ivo.