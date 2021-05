Thiago Maia Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 13:58

Rio - O Flamengo teve uma boa notícia no treino deste sábado, no Ninho do Urubu. Rogério Ceni comandou uma atividade em campo reduzido com os jogadores que não estão relacionados para enfrentar o Volta Redonda, logo mais, e contou com a presença de Thiago Maia, que se recupera de uma cirurgia no joelho.

Publicidade

O volante esteve em campo como o "apoio", uma espécie de líbero que atuava pelas duas equipes. O desempenho do jogador fez aumentar ainda mais a expectativa por um retorno aos gramados.



Thiago Maia não entra em campo desde o dia 14 de novembro, quando foi substituído na partida contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão. O volante teve uma lesão ligamentar no joelho esquerdo e foi submetido à cirurgia no dia 3 de dezembro. A previsão para retorno foi de oito meses.