Botafogo e Flamengo se enfrentam no Engenhão pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na foto o técnico do Flamengo Rogerio Ceni Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 20:02 | Atualizado 08/05/2021 20:47

O Flamengo está escalado para pegar o Volta Redonda neste sábado, às 21h05, pelo jogo da volta da semifinal do Carioca. Para este duelo, Rogério Ceni optou por um time praticamente reserva e com uma novidade no gol: Gabriel Batista no lugar de Hugo Souza.

Diego Alves, Rodrigo Caio, Renê e Gerson, lesionados, nem sequer foram relacionados. Arão, Filipe Luís, Diego Ribas e Arrascaeta foram poupados e não ficarão nem no banco de reservas. O time do Flamengo é: Gabriel Batista, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Ramon, Hugo Moura, Max, Vitinho, Michael, Gabigol e Pedro.



O Flamengo, por ter vencido o jogo de ida por 3 a 0, pode perder por até três gols de diferença que, mesmo assim, se classifica à final do Estadual. A outra semifinal está sendo disputada por Fluminense e Portuguesa-RJ, que jogam neste domingo.