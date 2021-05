Gabigol Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 22:58

Em clima de treino, o Flamengo fez o dever de casa e conseguiu a classificação à final do Campeonato Carioca ao golear o Volta Redonda por 4 a 1, com gols de Gabigol, duas vezes, Michael e Vitinho. João Carlos descontou. No placar agregado, o Rubro-Negro venceu o Voltaço por 7 a 1, já que na partida de ida o Fla venceu por 3 a 0.

Na final, o Flamengo vai pegar Fluminense ou Portuguesa-RJ, equipes que estão na outra semifinal e se enfrentam neste domingo no Maracanã. Os dois jogos da decisão do Estadual estão marcados para os dois próximos finais de semana (14 e 21).

O primeiro tempo foi uma espécie de jogo-treino para o Flamengo, que não deixou o Volta Redonda respirar e passou o trator no rival. O Voltaço até deu um susto no Rubro-Negro com um gol bem anulado pela arbitragem, mas ficou só nisso e viu os donos da massacrarem.

O primeiro gol aconteceu aos 11 minutos, com Michael. Gabigol fez grande lançamento para o camisa 19 na frente. O baixinho deslocou o goleiro Andrey na área e marcou para abrir o placar. O segundo do Flamengo saiu aos 20. Pedro conseguiu limpar a marcação com jogada de corpo e encontrou Gabigol na entrada da área. O camisa 9 fez jogada individual, bateu colocado e ampliou o marcador.

Dono do jogo e com ampla vantagem no marcador, o Flamengo, mesmo assim, manteve a postura ofensiva e o terceiro gol saiu ainda no primeiro tempo, aos 42 minutos. Gabigol tabelou com Matheuzinho na direita da área, limpou a marcação e chutou forte para marcar o terceiro do Rubro-Negro e o segundo dele no jogo.

O segundo tempo começou como terminou a primeira etapa: com o Flamengo avassalador. E, logo aos três minutos, o Rubro-Negro chegou ao quarto gol. Max cobrou falta rápido antes do meio campo e achou Ramon, que deu um passe maravilhoso para Vitinho. O camisa 11 limpou a marcação e chutou forte para estufar a rede.

Depois disso, o jogo virou ataque contra defesa. O setor ofensivo queria mais e partia para cima. Pedro, um dos artilheiros do Flamengo, também queria deixar a sua marca e teve a sua chance, mas não aproveitou. Matheuzinho cruzou rasteiro pelo lado direito da área e encontrou o camisa 21. Com liberdade e de frente para o gol, o atacante mandou por cima da trave, em um lance incrível.

Com a vitória encaminhada, Rogério Ceni optou por preservar Gabigol e sacou o camisa 9 para colocar Everton Ribeiro. O atacante, mesmo sem torcida, saiu aplaudido, mas por dirigentes rubro-negros que marcavam presença no estádio. Um deles, inclusive, gritou: "Gabigol, eu te amo".

No último minuto, João Gomes colocou a mão na bola, e o árbitro marcou pênalti para o Volta Redonda. Alef Manga, artilheiro do Carioca com nove gols, pediu para bater, mas João Carlos não deixou, bateu bem e fez o de honra para o Voltaço. Logo depois, o juiz apitou o fim de jogo.

Este é o terceiro ano seguido que o Flamengo chega à decisão do Carioca. Campeão em 2019 e em 2020, o Rubro-Negro vai em busca de mais um tricampeonato estadual.

O Flamengo volta a campo na terça-feira para pegar o Unión La Calera pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo será no Chile, e a delegação rubro-negra embarca já neste domingo para se preparar para o duelo.