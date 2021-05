Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 23:10 | Atualizado 08/05/2021 23:11

O Flamengo começou a temporada 2021 muito bem, mas tem sido mais especial ainda para um jogador: Vitinho. O atacante, mesmo sendo reserva, tem sido um dos destaques da equipe de Rogério Ceni. Neste sábado, na vitória sobre o Volta Redonda pela semifinal do Carioca, o camisa 11 confirmou a boa fase e fez um belo gol.

Após a partida, Vitinho concedeu entrevista na beira do gramado e falou sobre o resultado, o seu momento no Flamengo e homenageou Renê, que está machucado.

“A gente entrou pra vencer o jogo independente de como estava o resultado do primeiro jogo. O time tá de parabéns pela classificação. Fico feliz pela minha atuação. Deus tem me abençoado e eu tenho aproveitado as oportunidades. Fico feliz de poder estar fazendo o que eu mais gosto e bem. Tenho me dedicado e trabalho muito. Isso aqui (usar camisa de Renê) é uma homenagem para ele, que está machucado."

Vitinho tem cinco gols em 14 jogos disputados na temporada 2021. Torcedores rubro-negros, inclusive, pedem o camisa 11 no time titular na vaga de Everton Ribeiro.

O Flamengo volta a campo na terça-feira para pegar o Unión La Calera pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo será no Chile, e a delegação rubro-negra embarca já neste domingo para se preparar para o duelo.