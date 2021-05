Gabigol Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 15:50

Rio - Gabigol aproveitou sua substituição na vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, por 4 a 1, no último sábado, para brincar com o técnico Rogério Ceni. Ao deixar o gramado, o camisa 9 fingiu estar irritado por ter sido sacado, mas em seguida foi em direção ao treinador abraça-lo.

pic.twitter.com/LsURsbEnwu — out of context Flamengo (@outofcontextCRF) May 9, 2021 Veja o momento da brincadeira:

Único titular a iniciar a partida, Gabigol teve boa atuação e marcou dois dos quatro gols rubro-negros. O artilheiro deixou o gramado aos 26 minutos do segundo tempo.

Agora, o Flamengo volta sua atenção para a Libertadores. Na próxima terça-feira, o Rubro-Negro enfrenta o Unión La Calera, no Chile, e pode garantir classificação às oitavas de final.