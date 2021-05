Foto: Marcelo Cortes / Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo

Por Lance

09/05/2021

Rio - O Flamengo carimbou, neste sábado, sua vaga na final da Taça Guanabara ao golear o Volta Redonda. Com dois gols de Gabigol, um de Michael e um de Vitinho, o Rubro-Negro enfiou no Voltaço um superior 4 a 1. O jogo, que foi exibido pela Record, alcançou a segunda colocação em audiência no Ibope. A informação é do site especializado Teleguiado.



A classificação do Flamengo à final do Cariocão 2021 obteve, ao todo, 13 pontos de média à Record, de acordo com uma pesquisa prévia, no Estado do Rio de Janeiro. A emissora superou com folga o SBT, que marcou 2,7 pontos. No entanto, não chegou nem perto de derrubar o comando da Globo, que sacudiu o horário com altíssimos 22,8 pontos, em média, com "Jornal Nacional", a novela "Império" e o seriado "Vai Que Cola".



A transmissão teve picos que se aproximaram do recorde do canal, obtendo 14,4 pontos, às 21h54. Antes do futebol, o ibope da Record estava na faixa dos 8 pontos. Vale lembrar que o máximo de audiência estava na casa dos 15 pontos. Veja aqui como foi a Record em audiência com o Carioca.



Na partida de ida, que contou com um show de 3 a 0 do Flamengo, a Record marcou 9 pontos e manteve a vice-colocação. Agora, Fluminense e Portuguesa buscam uma vaga para disputar a final com o Rubro-Negro. As partidas decisivas acontecerão ainda este mês, em modo "ida e volta".