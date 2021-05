Otávio descalço, sem camisa e com short do Flamengo Reprodução

Publicado 10/05/2021 21:59

O Flamengo tem um problema para resolver nesta terça-feira. O zagueiro Otávio, destaque do time Sub-20, foi flagrado jogando "pelada" no Rio de Janeiro e quebrando as normas e orientações do clube para prevenir a Covid-19.

Otávio foi visto em um campo da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Procurado, o Flamengo informou que não falará sobre o assunto e que vai esperar a reapresentação do atleta nesta terça-feira para pedir explicações e decidir se tomará alguma medida.

O zagueiro tem 19 anos e chegou ao Flamengo em 2018. Foi titular da equipe sub-20 durante a temporada 2020, mas está longe de ser integrado ao elenco profissional.



No mês passado, ele assinou uma renovação de contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. A multa rescisória para clubes do exterior é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 470 milhões na cotação atual).