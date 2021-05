Flamengo: Diego Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 11/05/2021 18:08

Rio - Aos 36 anos, o meia Diego já começa a pensar sobre sua aposentadoria do futebol. Em entrevista ao "Canal Zico 10", ele afirmou que não quer garantir uma idade para pendurar as chuteiras, mas afirmou que tem possibilidade de abandonar os gramados vestindo a camisa do Flamengo.

Com certeza me aposentar no Flamengo é uma possibilidade. Tenho 36 anos e não quero precisar agora até que idade vou jogar. Mas é o sprint final da carreira. Quero desfrutar de cada detalhe. Enquanto as pernas responderem, vou seguir. Tendo prazer, quero continuar. A cada temporada, vou avaliar como estiver me sentindo para continuar. Aqui no Flamengo, tenho contrato até dezembro deste ano e existe a possibilidade de encerrar a carreira por aqui”, afirmou o camisa 10.



Atualmente, Diego vive bom momento com a camisa rubro-negra. Desde a chegada de Rogério Ceni, ele passou a atuar como volante e ganhou titularidade na equipe.