Por O Dia

Publicado 11/05/2021 19:30

Rio - Gabigol doou um respirador para o hospital Maria do Valle Pereira, na cidade de Tabapuã, no interior de São Paulo. O aparelho doado pelo ídolo do Flamengo, que custa cerca de R$ 80 mil, será utilizado na luta contra a Covid-19. Antes, o local contava com apenas um respirador.

"Agora vamos enviar o antigo para manutenção e depois teremos dois equipamentos para tratar os pacientes. Esse equipamento veio em uma boa hora e com certeza vai ajudar a salvar muitas vidas", disse Vivian Candolo Lourenço, gerente do hospital, ao jornal "Gazeta Interior".



Gabigol entra em campo nesta terça-feira. O Flamengo está no Chile, onde enfrentará o Unión La Calera, pela Libertadores. Uma vitória garante aos rubro-negros uma vaga nas oitavas da competição com duas rodadas de antecedência.