Publicado 12/05/2021 00:13

La Calera - O empate em 2 a 2 com o Unión La Calera adiou o classificação antecipada do Flamengo para as oitavas de final da Libertadores, mas não impediu Gabigol de escrever mais um importante capítulo de sua biografia no clube. Com o gol de pênalti marcado no Estádio Nicolás Chahuán Nazar, o camisa 9 superou Zico e, com 17, se tornou o maior artilheiro do Flamengo na competição.

De quebra, Gabigol se isolou na artilharia da Libertadores, com seis gols. Logo após a partida, atacante comemorou o feito com uma postagem nas redes sociais e homenageou o Galinho, maior ídolo rubro-negro.

"17 gols! Que honra! Agradecer a todos que me ajudaram a chegar neste recorde! Obrigado, ⁦Flamengo⁩, e obrigado Rei ⁦Zico por tantos ensinamentos!", postou o camisa 9.

Com dez pontos, o Flamengo ainda pode garantir matematicamente a classificação antecipada para o mata-mata da Libertadores nesta rodada. Para isso, basta a LDU vencer o Vélez, em Buenos Aires, na próxima quinta-feira. O Rubro-Negro abriria sete de vantagem sobre os argentinos, terceiros colocados, com três. O Unión La Calera é o lanterna do Grupo G, com dois pontos. Com quatro, a LDU ocupa o segundo lugar.

Na quarta-feira da semana que vem, às 21h, o Flamengo recebe a LDU no Maracanã, pela quinta rodada da Libertadores. Antes disso, no entanto, o time de Rogério Ceni faz o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca neste sábado, contra o Fluminense, às 21h05, no Maracanã.