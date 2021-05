Bruno Viana Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 09:43

Rio - Com muitas falhas defensivas, o Flamengo ficou apenas no empate por 2 a 2 contra o Unión La Calera, no Chile. A atuação do zagueiro Bruno Viana acabou gerando muitas críticas do jornalista Mauro Cezar Pereira. O jogador falhou decisivamente no primeiro gol dos donos da casa na partida.

"A falha dupla de absurda de Bruno Viana no primeiro gol do time chileno vai na conta do zagueiro emprestado pelo Braga. Inexplicável o comportamento dele na jogada, quando teve a chance de afastar o perigo após seu primeiro erro e voltou a perder a bola. Impossível entender o que pretendia fazer", afirmou.

Na opinião do jornalista, o treinador Rogério Ceni precisa corrigir urgentemente os erros defensivos da sua equipe. Na opinião de Mauro Cezar Pereira, o Rubro-Negro corre risco de eliminação no mata-mata da Libertadores, caso o excesso de falhas continue.



"Rogério Ceni precisa resolver com urgência essa enorme deficiência de sua equipe. Sob o risco de acabar eliminado quando o mata-mata chegar. As falhas que geraram os dois gols do Unión La Calera pautaram o jogo, forçando a equipe brasileira a jogar praticamente todo o tempo na busca pelo resultado. E o time chileno se fechou como nunca", opinou.