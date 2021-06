Flamengo X Palmeitas se enfrentam no estádio do Maracanã pela 1 rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Pedro comemora seu gol em cima do Palmeiras - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 09:19

Rio - O Flamengo já bateu o martelo e decidiu que não liberará Pedro para as Olimpíadas de Tóquio. O jogador, inclusive, já foi comunicado da decisão da diretoria. A informação foi publicada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira.

A alegação da diretoria para não liberar o camisa 21 foi o alto investimento feito para contratá-lo. O Rubro-Negro desembolsou cerca de 14 milhões de euros para tirá-lo da Fiorentina e disse que não poderia abrir mão dele por tanto tempo.

Caso fosse para os jogos de Tóquio, além de várias rodadas do Campeonato Brasileiro, Pedro também ficaria de fora de jogos da Copa do Brasil, das oitavas e possivelmente das quartas da Libertadores - caso o Flamengo avance.