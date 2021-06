Diego Alves, goleiro do Flamengo - Divulgação

Diego Alves, goleiro do FlamengoDivulgação

Por Lance

Publicado 16/06/2021 14:08

Rio - O Flamengo tem em Diego Alves um essencial pilar para a boa fase do sistema defensivo. E, quanto a assunto de bastidores, o experiente goleiro tomou parte do noticiário esportivo nas últimas horas pois o portal "La Stampa", da Itália, informou que o camisa 1 rubro-negro entrou na lista de interesse da Juventus para ser um possível substituto de Gianluigi Buffon.



Através de dirigentes do departamento de futebol, o Flamengo nega que tenha recebido sequer uma sondagem do clube italiano, que pôde acompanhar mais de perto o sucesso de Diego Alves no futebol espanhol. No entanto, apesar do tema indicar tranquilidade para o torcedor, o interesse no arqueiro alerta para o fato dele possuir uma cláusula de transferência sem multa - um "facilitador" similar à situação de Rafinha, que a ativou ao ir para o Olympiacos, da Grécia, em agosto de 2020.



Diego Alves completa 36 anos no dia 24 deste mês. E, por falar nisso, a partir do próximo, julho, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, do Brasil ou exterior, já que o seu vínculo atual com o Rubro-Negro expira em dezembro deste ano.

A negociação para renovar por mais um com o Flamengo, no fim de 2020, contou com diversos capítulos, sendo que outros líderes do elenco foram determinantes para a permanência de Diego Alves no clube.



Desde que saiu do Valencia e desembarcou no Ninho do Urubu, em meados de 2017, Diego Alves soma 172 partidas e nove títulos pelo Fla: uma Libertadores, dois Brasileiro, três Cariocas, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.