Maurício Souza substituiu Rogério Ceni no comando do FlamengoFoto: Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 16:24

Rio - O Flamengo ganhou um desfalque de última hora para o jogo contra o Coritiba, na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Com uma virose, o zagueiro Gustavo Henrique foi retirado da lista e não estará à disposição de Maurício Souza, que substituiu Rogério Ceni.

Gustavo Henrique já não começaria a partida como titular. A zaga titular do Flamengo deve ser formada por Willian Arão e Rodrigo Caio. O clube optou por não substitui-lo na lista.

O Flamengo depende apenas de um empate com o Coxa para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 com gol de Rodrigo Muniz.