16. Renê - 272 minutos (4 jogos) Alexandre Vidal/Flamengo

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 20:47 | Atualizado 16/06/2021 20:47

O Flamengo está escalado para pegar o Coritiba nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta da Terceira Fase da Copa do Brasil. Para este jogo, a comissão técnica optou por poupar Filipe Luís e escalar Renê.

O time vai a campo com Diego Alves; Matheuzinho, Arão, Rodrigo Caio e Renê; Diego, Gerson, Michael, Vitinho, Bruno Henrique e Muniz.

A única mudança na equipe que venceu o América-MG no último final de semana é justamente a saída de Filipe Luís, que ficou no banco para não correr risco de lesão, pois apresentou desgaste físico.

O jogo de logo mais é o primeiro dos três que restam de Gerson no Flamengo. Antes de partir para a França, no dia 24, o volante encara o Coritiba (hoje), Bragantino (dia 19) e Fortaleza (dia 23). A partida contra o Leão, que será a despedida do camisa 8, pode acontecer em Volta Redonda. A diretoria, sem o Maracanã, deve levar o jogo para o Raulino de Oliveira.