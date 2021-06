Reinier - Reprodução

Reinier Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:02

Mesmo longe do Brasil, jovens jogadores seguem tratando com carinho e lembrando dos clubes que os revelaram. É o caso de Reinier, meia-atacante revelado pelo Flamengo e que hoje veste a camisa do Borussia Dortmund, da Alemanha.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, o jovem aparece fazendo um trabalho de condicionamento físico vestindo uma camisa do Flamengo, mais precisamente o uniforme de 2019, que entrou para a história do Rubro-Negro, com nome e número do volante Willian Arão.

Uma vez Flamengo: Reinier aparece com camisa de Willian Arão em treino https://t.co/uqzbVV6yh2 #flamengo pic.twitter.com/y1IFhBogx1 — FLAMENGO RJ (@site_flamengorj) June 17, 2021

Formado no Ninho do Urubu, o jogador fez parte do elenco vencedor da Copa Libertadores e Brasileiro de 2019. Apesar de opção, o jovem se mostrou importante no time e logo despertou interesse do Real Madrid, clube que detém os direitos de Reinier. Ao todo foram 15 jogos pelo Flamengo, seis gols marcados e duas assistências.