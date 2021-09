Gabigol - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/09/2021

Rio - De olho nos próximos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias, o técnico Tite fecho uma pré-lista com 35 jogadores para os duelos que acontecem neste mês pelo torneio. O Flamengo tem quatro atletas que podem ser chamados pelo técnico. As informações são do portal "globoesporte.com".

Tite elaborou uma lista com mais atletas, por conta da possibilidade de mais uma vez os jogadores que atuam no futebol inglês não serem liberados para defender a seleção brasileira. Isso acontece porque o Brasil está na lista vermelha da Inglaterra devido a pandemia da Covid-19.



Além de Everton Ribeiro e Gabigol, que vem sendo convocados por a Tite, Pedro e Rodrigo Caio estão na lista. Os jogadores poderão desfalcar o Flamengo em jogos importantes na atual temporada. Na última convocação, a CBF acabou adiando os compromissos do Rubro-Negro, mas desta vez ainda não se sabe se o mesmo irá acontecer.

Líder das Eliminatórias com oito jogos e oito vitórias, o Brasil enfrenta a Venezuela, em Caracas, no próximo dia 7, depois a Colômbia, dia 10, em Barranquilla, e fecha a rodada tripla em Manaus, contra o Uruguai, no dia 14. Tite irá anunciar a convocação da seleção brasileira nesta sexta-feira.