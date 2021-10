Rodolfo Landim, presidente do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 10/10/2021 08:00

Rio - Insatisfeito no Toronto FC, o meio-campista Yeferson Soteldo estaria disposto a retornar ao Brasileirão. Em informações divulgadas pela VAVEL Brasil, o Corinthians teria interesse em contratar o jogador ex-Santos por empréstimo. No entanto, em apuração do Portal iG Esporte, o Flamengo tem prioridade em uma possível negociação com o atleta, o que dificultaria o acerto com o clube paulista.

A falta de competitividade da equipe e as dificuldades de adaptação ao estilo de jogo são empecilhos para que Yeferson Soteldo repita na MLS as boas atuações que colecionou junto ao Santos. Com 25 pontos, o Toronto FC ocupa a penúltima colocação da Conferência Leste da Major League Soccer (MLS). Em 28 partidas o time canadense venceu apenas 6 vezes e perdeu em outras 15 oportunidades, além de 7 empates.

O meia chegou ao Toronto FC por US$ 6 milhões, no mês de abril. De lá para cá, atuou em 23 partidas, marcou 4 gols e deu 6 assistências. Apesar dos rumores acerca de uma possível transferência, Soteldo tem contrato com o Toronto FC até o final de 2024.