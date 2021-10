Pedro, atacante do Flamengo - Daniel Castelo Branco

Pedro, atacante do FlamengoDaniel Castelo Branco

Publicado 13/10/2021 21:39 | Atualizado 13/10/2021 21:41

Nem tudo foi alegria na vitória do Flamengo sobre o Juventude por 3 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Brasileirão. O atacante Pedro, autor do segundo gol, deixou o segundo tempo após sentir dores no joelho direito.

A assessoria de imprensa do Flamengo emitiu um comunicou e atualizou a situação de Pedro, que vem dando conta do recado na ausência de Gabigol, convocado para a seleção brasileira.

"Sofreu uma pancada no joelho direito e será reavaliado amanhã (14)."

O Flamengo volta a treinar nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e inicia a preparação para pegar o Cuiabá no domingo, novamente no Maracanã, às 20h30.