Flamengo vai pedir liberação do aúdio do VARAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/11/2021 10:41 | Atualizado 04/11/2021 11:53

Rio - Denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por cânticos homofóbicos na partida contra o Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo não corre apenas risco de perder mandos de campo na reta final do Brasileiro. De acordo com informações do portal "UOL", o Rubro-Negro poderá perder até mesmo pontos na competição.

De acordo com Fernanda Soares, advogada especialista em direito desportivo, o clube poderá receber até mesmo esta punição mais rigorosa pelos atos dos torcedores. Como está eliminado da Copa do Brasil, a penalidade seria determinada no Campeonato Brasileiro.

"Como o Flamengo não atua mais na Copa do Brasil, o CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) determina que eventual punição seja cumprida em competição organizada pela mesma entidade de administração do desporto (CBF), portanto no Campeonato Brasileiro. Há o risco de perda de pontos, sim. Pelo que informou o site do STJD, na denúncia a Procuradoria entendeu que os supostos atos homofóbicos foram praticados por considerável número de pessoas, o que atrai a incidência do § 1º do artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), que justamente prevê a perda do número de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado da partida. Caso o tribunal concorde com o entendimento da Procuradoria, o clube perde os pontos", afirmou.

Apesar disso, a reportagem avalia como pouco provável que o Flamengo receba uma pena tão rígida neste denuncia, por conta do histórico do STJD. Além do Rubro-Negro, a equipe de arbitragem, o inspetor da CBF e o delegado do jogo também foram denunciados por não terem relatado o fato na súmula. O julgamento do caso está marcado para a próxima segunda-feira.