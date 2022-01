Arrascaeta - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 18/01/2022 20:01

Rio - O jornalista Cahê Mota, do Grupo Globo, rasgou elogios ao meia-atacante Arrascaeta, do Flamengo, durante o programa "Seleção SporTV" nesta terça-feira. Na ocasião, afirmou que o jogador uruguaio é "o maior estrangeiro da história" do Rubro-negro.

"Sempre fazermos o recorte do que acompanhamos. Na lista de estrangeiros que já vestiram a camisa do Flamengo tem diversos nomes importantes, como Reyes, Modesto Bría e o Valido, autor do gol do primeiro tri do Flamengo. Então assim, sem tirar do contexto histórico, por tudo que já fez, mesmo com menos jogos que estes outros, Arrascaeta se fez importante na história do Rubro-Negro", destaca jornalista Cahê Mota.



"Acho até que o uruguaio se fez importante na história do futebol brasileiro em si. Isso porque, é um jogador de 26 anos que já é bicampeão da Copa do Brasil, com o Cruzeiro e bicampeão do Brasileiro e da campeão da Libertadores, pelo Flamengo", completou.

"Além disso, Arrascaeta sempre foi protagonista nos títulos. Então, essa característica de decisão me impressiona. Por isso, é um jogador que está muita acima da curva, e pode ser considerado o maior estrangeiro da história do Flamengo", concluiu.