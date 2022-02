Mauro Cezar - Reprodução

Publicado 04/02/2022 21:30

Rio - O comentarista Mauro Cezar Pereira criticou o desempenho do lateral-esquerdo Renê, do Flamengo, na última quarta-feira, contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca. O jornalista questionou as últimas atuações do jogador e afirmou que o rendimento está abaixo dos companheiros rubro-negros.

"Eu acho o Renê um jogador esforçado e cumpridor, o que está acontecendo é que o tempo vai passando, o jogador vai ficando mais velho e a queda do rendimento é natural", disse o comentarista Mauro Cezar Pereira.

"O nível técnico vai sendo mais alto, o Flamengo tem elevado o nível técnico do elenco e o patamar de exigência. Então, o Renê começa a destoa. Isso já aconteceu no ano passado, e agora nesse jogo ficou bem claro com erros de domínio de bola, erros bobos de passes", concluiu.